Киев неудачно пытается стравить Москву и Минск

Заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Россию ждет война с Белоруссией, вызвало недоумение у российского сенатора Алексея Пушкова. Он отметил, что министр иностранных дел Незалежной говорит полную "чушь".

"Это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск", – написал сенатор на своей странице в "Твиттер", отметив, что "дипломатией не пахнет".

Алексей Пушков добавил, что Вадим Пристайко все больше становится похож на своего предшественника Павла Климкина, который часто делал неоднозначные заявления. К примеру, говорил об ударе России по югу Украины.

Министр иностранных дел Незалежной накануне сообщил, что, по его мнению, между Россией и Белоруссией может вспыхнуть конфликт. Он рассказал, что предупреждал белорусов о том, что если они хотят остаться независимыми, то их стране грозит такая же ситуация, какая сложилась на Украине. По словам Пристайко, у Белоруссии есть два варианта: смириться со своим положением или начать бороться против России.