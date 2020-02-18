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В Москве увидели тайный смысл в словах Украины о войне России с Белоруссией

В Москве увидели тайный смысл в словах Украины о войне России с Белоруссией
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киев неудачно пытается стравить Москву и Минск

Заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Россию ждет война с Белоруссией, вызвало недоумение у российского сенатора Алексея Пушкова. Он отметил, что министр иностранных дел Незалежной говорит полную "чушь".

"Это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск", – написал сенатор на своей странице в "Твиттер", отметив, что "дипломатией не пахнет". 

Алексей Пушков добавил, что Вадим Пристайко все больше становится похож на своего предшественника Павла Климкина, который часто делал неоднозначные заявления. К примеру, говорил об ударе России по югу Украины. 

Министр иностранных дел Незалежной накануне сообщил, что, по его мнению, между Россией и Белоруссией может вспыхнуть конфликт. Он рассказал, что предупреждал белорусов о том, что если они хотят остаться независимыми, то их стране грозит такая же ситуация, какая сложилась на Украине. По словам Пристайко, у Белоруссии есть два варианта: смириться со своим положением или начать бороться против России. 

Полина ИВАНОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
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в 91 году тоже никто не верил что ссср у всех украдут))
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