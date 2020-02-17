Упрямство Брюсселя лишило ЕС статуса геостратегического лидера

Решение Евросоюза отказаться от совместной работы с Россией по разным направлениям из солидарности с Украиной противоречит интересам граждан РФ и ЕС. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его мнению, из-за "абсурдной увязки перспектив взаимодействия (между РФ и ЕС – прим. ред.) с внутриукраинским урегулированием" Россия и Европа уже очень многое потеряли. Компании в Европе терпят многомиллиардные убытки. Работа по ряду программ была бы гораздо эффективнее, если вести ее совместно, отметил министр в интервью итальянской La Stampa.

Население Европы заинтересовано в восстановлении связей с Москвой. Важно, чтобы новое руководство Евросовета и Еврокомиссии тоже осознало, что их нынешняя позиция в отношении РФ противоречит декларируемым целям "превращения ЕС в геостратегического игрока высшего ранга", отметил Лавров.

Москва, со своей стороны, не отказывается от идеи создания "большой Европы" – "от Атлантики до Тихого океана". Дело за Брюсселем.

Ранее Лавров указал на кучку русофобов, которые мешают восстановлению отношений РФ и ЕС.