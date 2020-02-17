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Связка России и Украины навредила планам Евросоюза

Связка России и Украины навредила планам Евросоюза
Фото: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Упрямство Брюсселя лишило ЕС статуса геостратегического лидера

Решение Евросоюза отказаться от совместной работы с Россией по разным направлениям из солидарности с Украиной противоречит интересам граждан РФ и ЕС. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его мнению, из-за "абсурдной увязки перспектив взаимодействия (между РФ и ЕС – прим. ред.) с внутриукраинским урегулированием" Россия и Европа уже очень многое потеряли. Компании в Европе терпят многомиллиардные убытки. Работа по ряду программ была бы гораздо эффективнее, если вести ее совместно, отметил министр в интервью итальянской La Stampa.

Население Европы заинтересовано в восстановлении связей с Москвой. Важно, чтобы новое руководство Евросовета и Еврокомиссии тоже осознало, что их нынешняя позиция в отношении РФ противоречит декларируемым целям "превращения ЕС  в геостратегического игрока высшего ранга", отметил Лавров.

Москва, со своей стороны, не отказывается от идеи создания "большой Европы" – "от Атлантики до Тихого океана". Дело за Брюсселем.

Ранее Лавров указал на кучку русофобов, которые мешают восстановлению отношений РФ и ЕС.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Капсовый наш товарищ, почему вы отклонились от стандартного своего коментария "ЛОЖЬ"?
Гость
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СВЯЗКИ НЕТ !!!
Гость
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Гость
Уважаемый Лавров мы Европа обойдемся без России Без России у нас будет больше порядка Зачем вам загнивающая Европа как вы любите говорить
Вы Цеевропа и от Европы только ж-ж-опа.
Гость
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Гость
Уважаемый Лавров мы Европа обойдемся без России Без России у нас будет больше порядка Зачем вам загнивающая Европа как вы любите говорить
А чего ты недоумок за всю европу говоришь? Кто тебе такое право давал. Радуйся, что батрачить небе там разрешили недоразвитый - "мы Европа", просто идиот. Как житель европы и гражданин евросоюза, при чем коренной, желаю что бы у России получился проект Европа от Лиссабона до Владивостока, цель это безопасность на всех уровнях, развитие регионов и повышения уровня жизни везде и единый подход защиты прав человека. А человеконенавистнические режимы, типа украинского, приходят и уходят, народ жалко.
Гость
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У вас наше золото, ежу понятно же...
Не с танками его возвращать ведь...
Гость
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Уважаемый Лавров мы Европа обойдемся без России Без России у нас будет больше порядка Зачем вам загнивающая Европа как вы любите говорить
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