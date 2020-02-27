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Трамп поедет в Киев ради военного парада в Москве

Трамп поедет в Киев ради военного парада в Москве
Дональд Трамп. Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
День Победы на Красной площади оказался выгоден для украинской власти

Президент США Дональд Трамп может принять приглашение администрации Незалежной и приехать на День памяти 8 мая в Киев, чтобы затем отправиться на Парад Победы в Москву. Такой ход придумали американские дипломаты. Аналогичным образом может поступить и британский премьер Борис Джонсон.

Трамп и Джонсон получили приглашение от лидера РФ Владимира Путина посетить Москву в 75-ю годовщину Дня Победы в Отечественной войне 9 мая. И они хотели бы поехать, хотя бы ради того, чтобы не подчеркивать раскол в западном сообществе, ведь президент Франции Эммануэль Макрон уже подтвердил присутствие на Параде, да и канцлер ФРГ Ангела Меркель склоняется к положительному ответу, пишет The Guardian.

С другой стороны, такая поездка может стоить Трампу президентского кресла: его противники наверняка начнут говорить, что он отправился на военный парад в РФ, когда Украина жалуется на российскую агрессию. Выходом для главы Белого дома может стать предварительный заезд в Киев. Там как раз перенесли дату празднования победы над фашизмом на 8 мая, как это принято в Европе. И участие в памятных мероприятиях обеих стран "сбалансирует" турне Трампа. Он сможет говорить оппонентам, что не политические цели преследовал, а отдавал дань павшим.

В Киеве, действительно, давно мечтают о столь почетном госте. Но вряд ли президент США нашел бы время на визит на Украину, если бы не желание посмотреть парад на Красной площади. Зеленского, кстати, в Москву не позвали.

Николай ВИКТОРОВ

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