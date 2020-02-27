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Украина оставила народ без любимых русскоязычных передач

Под запрет властей Незалежной попали три телеканала России

Киев продолжает ограничивать ретрансляцию передач на иностранном языке. На этот раз телеканалы "Еврокино", "ТОПШОП ТВ" и "Зоопарк", которыми владеет Россия, удалили из перечня программ, разрешенных на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

Ранее же эти каналы украинцы свободно смотрели

С 2014 г. свою трансляцию на территории Незалежной прекратили 15 российских телеканалов. Под запретом оказались "Первый канал", "Россия 24", "НТВ" и другие. Позже черный список пополнили  "Comedy TV", "Наш футбол" и детский телеканал "Карусель".

Александра АКСЕНОВА

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