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Украинские радикалы затравили депутата за отказ назвать Россию "агрессором"

Украинские радикалы затравили депутата за отказ назвать Россию "агрессором"
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Националисты устроили провокации в двух городах Незалежной

Во Львове ура-патриоты сорвали выездное заседание комитета Верховной рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов из-за отказа депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Натальи Королевской назвать Россию "агрессором".

Судя по видеокадрам, выложенным в "Фейсбук" одним из свидетелей провокации, представительница ОПЗЖ стойко держалась, пока от нее националисты требовали публичного признания, чем для Незалежной является РФ, кроме как торговый партнер, в том числе в качестве поставщика газа по украинской территории.

Королевская восемь минут слушала ор радикалов, пропустила сквозь уши клеймо "мразь московська", однако так и не произнесла слов, которых от нее ждали, хотя и заявила, что "Крым и Донбасс – это Украина".

В итоге депутат Рады покинула зал заседания под крики беснующихся националистов "Вон из Львова!", "Позор!", "Чемодан, вокзал, Россия!".

Также сегодня произошел еще один скандал, но уже в горсовете Жмеринки Винницкой области. Там около 20 неизвестных лиц в балаклавах ворвались в помещение городского совета, чтобы помешать проведению очередной сессии. Однако полиция их не допустила в зал. Тогда молодчики стали бросать камни и дымовые шашки на пороге здания, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна, пишет УНИАН.

На видео слышно, как охрана горсовета спрашивает у радикалов: Ну что, дети, получили свои 200 гривен?" На униформе хулиганов можно прочитать надпись "Национальная дружина".

По данным агентства, в ходе происшествия пострадали восемь правоохранителей и четверо нападавших, также задержаны 11 человек.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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