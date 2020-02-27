Украинские радикалы затравили депутата за отказ назвать Россию "агрессором"
Во Львове ура-патриоты сорвали выездное заседание комитета Верховной рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов из-за отказа депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Натальи Королевской назвать Россию "агрессором".
Судя по видеокадрам, выложенным в "Фейсбук" одним из свидетелей провокации, представительница ОПЗЖ стойко держалась, пока от нее националисты требовали публичного признания, чем для Незалежной является РФ, кроме как торговый партнер, в том числе в качестве поставщика газа по украинской территории.
Королевская восемь минут слушала ор радикалов, пропустила сквозь уши клеймо "мразь московська", однако так и не произнесла слов, которых от нее ждали, хотя и заявила, что "Крым и Донбасс – это Украина".
В итоге депутат Рады покинула зал заседания под крики беснующихся националистов "Вон из Львова!", "Позор!", "Чемодан, вокзал, Россия!".
Также сегодня произошел еще один скандал, но уже в горсовете Жмеринки Винницкой области. Там около 20 неизвестных лиц в балаклавах ворвались в помещение городского совета, чтобы помешать проведению очередной сессии. Однако полиция их не допустила в зал. Тогда молодчики стали бросать камни и дымовые шашки на пороге здания, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна, пишет УНИАН.
На видео слышно, как охрана горсовета спрашивает у радикалов: Ну что, дети, получили свои 200 гривен?" На униформе хулиганов можно прочитать надпись "Национальная дружина".
По данным агентства,
в ходе происшествия пострадали восемь правоохранителей и четверо нападавших, также задержаны 11 человек.
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