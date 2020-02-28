Документ переведут на английский, чтобы его могли одобрить западные эксперты

В ближайшее время на суд украинцев представят законопроект "О всеукраинском референдуме". Над ним работала группа депутатов Верховной рады по поручению президента Владимира Зеленского. Но прежде, чем документ зарегистрируют в парламенте, его обнародуют для общественной оценки и покажут западным экспертам. Об этом сообщил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"После детального обсуждения и оживленных дискуссий участниками группы принят конечный вариант проекта закона", – написал он в "Фейсбук".

Для одобрения международными организациями текст законопроекта переведут на английский язык, уточняет "УНИАН". Неизвестно, кто займется переводом. Раньше, например, бывало, что представители офиса президента обращались с текстами официальных документов при переводе на другой язык довольно свободно.

Власти Украины ранее пообещали провести референдум по поводу отмены моратория на продажу земель. Эта инициатива Зеленского уже вызвала волнения в Незалежной, многих особенно возмутил пункт о приобретении сельхозугодий иностранными корпорациями. В итоге вопрос решили вынести на всенародное голосование.

Кроме того, на референдуме хотят спросить мнение украинцев о возвращении смертной казни.