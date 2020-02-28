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Украинцы смогут попасть в Россию при одном условии

Украинцы смогут попасть в Россию при одном условии
Фото: EPA
Жителям Незалежной теперь нужен загранпаспорт

С 1 марта 2020 года украинские граждане не смогут приехать в РФ по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. На границе двух государств необходимо будет предъявить заграничный паспорт.

О нововведении 28 февраля сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. В ведомстве  сообщили, что граждане Украины, живущие в Донецкой и Луганской народных республиках и в Крыму также должны оформить загранпаспорта.

В министерстве уточнили, что сейчас живущие на "временно оккупированных" территориях могут приехать в Россию через неподконтрольные Украине пункты пропуска в ДНР и ЛНР. Затем они едут в Незалежную через российско-украинскую границу. Теперь такие граждане не смогут выехать из Украины без заграничного паспорта, подчеркнули в ведомстве.

Постановление кабмина Украины о том, что с 1 марта 2020 г. для пересечения госграницы с Россией украинцам потребуется загранпаспорт, было принято в декабре прошлого года.

Валентина МАЙОРОВА

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