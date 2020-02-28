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В Незалежной предупредили о последствиях морского конфликта с РФ

В Незалежной предупредили о последствиях морского конфликта с РФ
Фото: Архип Верещагин/ТАСС
Шесть лет у Киева ушло на создание недоработанной стратегии

Украинцы рассказали о последствиях морских баталий с Россией. Как всегда, заявление было громким.

По словам первого заместителя командующего ВМСУ Андрея Тарасова, Украина восстановит контроль над Черным морем. Все шесть лет после потери Крыма, отметил вице-адмирал, страна-соседка разрабатывала стратегию и приводила в полную готовность силы и средства.

Киев, похвастался он, располагает всем необходимым, чтобы "помешать противнику выйти на берег". Подумав немного, собеседник "Укринформа", добавил, что неплохо было бы разработать стратегию, при которой Россия не смогла бы даже приблизиться к суше.

"Для этого надо восстановить систему наблюдения, нарастить силы, которые будут сдерживать врага, и обеспечить защиту портов, потому что это наша артерия, которая обеспечивает торговлю, прибыль. Мы вернем наше право на Азовское море и на Керченский пролив", – заверил амбициозный вице-адмирал, исключив малейшую возможность захвата Одессы российскими десантниками. 

При этом ни для кого не секрет, что флот соседнего государства находится в плачевном состоянии. О ржавых кораблях Украины шутят все, кому не лень. Единственным боеспособным из них считается только фрегат "Гетман Сагайдачный", уточняет РИА ФАН. В основном ВМСУ состоит из списанных военных катеров с барского плеча западных кураторов. 

Ксения АНДРЕЕВА

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