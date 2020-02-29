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Украинцы наплевали на День Победы

Украинцы наплевали на День Победы
Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Незалежной отказались праздновать 9 Мая

Громкое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По словам главы украинского МИД, в Незалежной готовы понять причины трагедии, "как и весь европейский континент", и простить друг друга. При этом Пристайко подчеркнул, что празднование должно идти именно в этом направлении.

Напомним, что на Украине есть День памяти и примирения, который отмечают 8 мая с 2015 года. Все главные мероприятия, касающиеся окончания войны, проходят именно в это время. Однако до этого момента День Победы в Незалежной продолжали отмечать.

Отметим, что буквально на днях оппозиционеры предложили отправить парламентскую делегацию на парад Победы в Москве. С таким заявлением выступил сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Ранее сообщалось, что на празднование 75-летия победы над фашизмом в российскую столицу пригласили лидеров 17 стран.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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