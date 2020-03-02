По мнения депутата Верховной рады, страна должна отпраздновать День Победы

Украина отметит 9 Мая, потому что этот день "был, есть и навсегда останется священным". С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Политик обозвал главу МИД страны Вадима Пристайко "дипломатическим недоразумением" из-за того, что тот высказался против празднования.

Медведчук уверен, что слова министра – не что иное, как "смесь цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и ура-патриотической зашоренности". Депутат Рады добавил, что не совсем понятно, от чьего имени и в качестве кого Пристайко считает возможным говорить подобные вещи. Брать ответсвенность за миллионы граждан, которые считают праздник священным, глава МИД, по словам Медведчука, не имеет никакого права.

Политик добавил, что украинская власть на сегодняшний день пропитана "духом неонацизма". Если раньше герои Великой Отечественной войны чествовались по-настоящему, то сегодня в высших эшелонах отдают дань уважения тем, кто шел рука об руку с фашистскими захватчиками, пишет сайт "Комсомольская правда".

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко сделал заявление, что Незалежная не станет отмечать 9 Мая. На Украине, по его словам, как и во всей Европе, уже приняли результаты, которые принесла самая кровопролитная война в истории, и сейчас самое время простить друг друга. Министр уверен, что формат празднования должен быть подкорректирован в этом направлении.