Действующие власти пошли наперекор предвыборным обещаниям президента

Правительство Украины оказалось не способно эффективно реагировать на вызовы, которые стоят перед страной, в том числе эпидемию коронавируса и высокие тарифы ЖКХ. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" и зампред одноименной фракции в Верховной раде Александр Корниенко.

Выступая в понедельник, 2 марта, на заседании согласительного совета в парламенте, Корниенко признал, что инициатива об укрупнении министерств провалилась. "Идея с тем, чтобы вынести из поля зрения промышленную политику и вообще экономику как отдельное направление на уровне вице-премьера тоже не сработала", – цитирует нардепа "Интерфакс Украина".

За прошедшее время кабмин не сделал ничего для реализации предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского в социально-экономической сфере. Серьезные вопросы есть у пропрезидентской партии и к руководителям правоохранительных органов Незалежной.

"Правительство нуждается в институциональных изменениях", – сделал вывод Корниенко.

По его мнению, обсудить работу кабмина и его главы Алексей Гончарука нужно на заседании Рады 4 марта. По сведениям "Украинской правды", на повестке дня – отставка премьера. Ранее СМИ Незалежной называли имя нового главы правительства, хотя сам Гончарук утверждает, что уходить не собирается и заявление на увольнение не писал, передает "Обозреватель".