Пересечение границы будет возможно только по "заграннику"

С первого марта будущего года Украина будет пропускать своих граждан в Россию только по загранпаспортам. Об этом написал в Telegram премьер-министр страны Алексей Гончарук. По его словам, для ускорения процедуры проверки, вся информация будет считываться специальными приборами.

Интересно, что украинцев, которые покидают РФ и едут к себе домой, пустят по обычным паспортам и свидетельствам о рождении. Очевидно, что это делается для того, чтобы меньше украинцев ездили России. При этом, в Киеве заинтересованы в возвращении своих граждан из РФ. То есть вернуться они смогут, но для того чтобы снова поехать в Россию, им придется сделать загранпаспорта, а это время и деньги. Кроме того, СБУ возьмет на особый контроль своих граждан, которые "слишком часто" ездят к "агрессору".