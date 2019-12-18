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Украинцев перестанут пускать в Россию

Украинцев перестанут пускать в Россию
Фото: www.globallookpress.com
Пересечение границы будет возможно только по "заграннику"

С первого марта будущего года Украина будет пропускать своих граждан в Россию только по загранпаспортам. Об этом написал в Telegram премьер-министр страны Алексей Гончарук. По его словам, для ускорения процедуры проверки, вся информация будет считываться специальными приборами.

Интересно, что украинцев, которые покидают РФ и едут к себе домой, пустят по обычным паспортам и свидетельствам о рождении. Очевидно, что это делается для того, чтобы меньше украинцев ездили России. При этом, в Киеве заинтересованы в возвращении своих граждан из РФ. То есть вернуться они смогут, но для того чтобы снова поехать в Россию, им придется сделать загранпаспорта, а это время и деньги. Кроме того, СБУ возьмет на особый контроль своих граждан, которые "слишком часто" ездят к "агрессору".

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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запретите вообще новости про эту погань зачем вы <цензура> нам головы какой то конченной страной хохляндией не пойму зачем Нам эти новости даже когда они сдохнут и это не интересно будет пусть там дальше гниют и сосут
Гость
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Следовало бы заголовок написать так: "Украина перестанет выпускать в Россию своих граждан".
Гость
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Ну и пусть у себя в Бандеротане последний куй без соли доедают.
Гость
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И славо Богу, Мерзапакосный народец, полощут Австрийским флагом. Чего у них своё то есть кроме мовы и то австрийцы им её подбросили.
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