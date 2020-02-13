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Узурпатор: Тимошенко обвинила Зеленского в желании сломать хребет Украине

Узурпатор: Тимошенко обвинила Зеленского в желании сломать хребет Украине
Юлия Тимошенко. Фото: ba.org.ua
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Продажа земли иностранцам лишит страну государственности

Владимир Зеленский захватил всю власть на Украине. А две трети министров правительства выполняют международные заказы.

С такой резкой критикой действующего президента выступила глава франкции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Наш". По ее словам, украинцев вместе с их правами на землю "выбросили на металлолом".  

"Он не объявляет сегодня референдум, потому что знает: 75% народа проголосуют против продажи земли, а значит, он служит не народу, не выполняет обязательства", – сказала экс-премьер.

Таким образом она прокомментировала закон, позволяющий продать иностранцам 72% украинской земли, который поддерживает Зеленский. Инициатива вызвала протесты населения, и жители Незалежной теперь хотят провести референдум.

По словам Тимошенко, Украина выставлена на аукцион, и остановить его может только президент. Для этого ему не надо подписывать законопроект об открытии рынка сельхозземли. Иначе стране "сломают хребет", и у нее не останется суверенитета и государственности.

Ранее социологический опрос группы "Социс" показал, что 60% украинцев выступают против продажи такого количества земли иностранцам, а 75% требуют проведения референдума по этому вопросу.

Фоторепортаж
"Революционный бублик": Тимошенко тряхнула стариной
Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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женщина и политик которой как смерти боятся и мордор и барыги и гопота и мародеры.
к сожалению в этом мире бабло играет не последнюю роль.
Гость
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Основной лозунг украинской декоммунизации - "лучше быть мёртвым, чем красным"., движется к своему завершению. Ни людей ни страны.
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