Продажа земли иностранцам лишит страну государственности

Владимир Зеленский захватил всю власть на Украине. А две трети министров правительства выполняют международные заказы.

С такой резкой критикой действующего президента выступила глава франкции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Наш". По ее словам, украинцев вместе с их правами на землю "выбросили на металлолом".

"Он не объявляет сегодня референдум, потому что знает: 75% народа проголосуют против продажи земли, а значит, он служит не народу, не выполняет обязательства", – сказала экс-премьер.

Таким образом она прокомментировала закон, позволяющий продать иностранцам 72% украинской земли, который поддерживает Зеленский. Инициатива вызвала протесты населения, и жители Незалежной теперь хотят провести референдум.

По словам Тимошенко, Украина выставлена на аукцион, и остановить его может только президент. Для этого ему не надо подписывать законопроект об открытии рынка сельхозземли. Иначе стране "сломают хребет", и у нее не останется суверенитета и государственности.

Ранее социологический опрос группы "Социс" показал, что 60% украинцев выступают против продажи такого количества земли иностранцам, а 75% требуют проведения референдума по этому вопросу.