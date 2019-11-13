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Киев определился с реинтеграцией крымчан с Украиной

"Шаровары не порвите": в России ответили на планы Киева на Крым
Фото: pixabay.com
Россияне оценили потуги новых властей Незалежной по переформатированию жителей полуострова

Специально для крымчан Киев намерен разработать законопроекты, которые должны украинским властям помочь в "деоккупации" российского региона. Об этом сообщил гражданин Незалежной с мифической должностью постпреда президента его страны в Крыму Антон Кориневич.

По его словам, в планах киевских политиков начать вести информационную обработку жителей полуострова, в том числе "создание культурных, образовательных инициатив для крымчан". Также властям Украины необходимо заняться защитой прав человека в Республике.

"Это может быть как содействие в получении паспорта или временного жилья и других вопросов", – цитирует УНИАН пана Кориневича.

Тут бы 33-летнему чиновнику уточнить, будет ли это касаться снятия водной блокады, которую устроили постмайданные вожди населению региона.

Россияне под этой информацией на РИА "Новости" прокомментировали наполеоновские инициативы Киева (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Шаровары свои не порвите..шагомеры!", "Оне за это из бюджета деньги получают", "Зачем народу Крыма этот украинский балаган и цирк ?", "Полнейший абсурд .. скорей всего вся укропия будет в составе России .. чем Крым снова станет уркаинским .. ни через сто лет ни через век . и века .. закатайте губу ..".

Ранее сегодня этот же персонаж-миф рассуждал на тему, как Незалежная будет бороться против "незаконного" Крымского моста, а точнее его железнодорожной части, которая должна вступить в строй к концу текущего года. На его невразумительное блеяние по поводу возможных санкций в адрес России уже ответил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Во-первых, крымчане не знают никакого украинского "представителя президента в Крыму". Во-вторых, попытка вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации неоднократно повторяется со стороны правительства Украины. Естественно, подобные заявления не имеют никаких последствий", – заявил RT Гемпель.

Он подчеркнул, что наш мост построен правомерно, с соблюдением всех экологических нормативов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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