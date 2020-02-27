Ведущего возмутили слова политика о Великой Отечественной войне

Владимир Соловьев в эфире политической передачи приказал охране вывести из студии бывшего депутата Рады за высказывания об УПА (Украинской повстанческой армии, запрещенной на территории России).

Александр Ковтуненко заявил, что эта организация выступала только в защиту целостности страны. И сообщил, что УПА сотрудничала с НКВД и получала от структуры продовольствие и боеприпасы.

Украинский экс-парламентарий оправдывал лидеров организации и предположил, что ее участники случайно убили освободившего Киев генерала Николая Ваутина.

После таких заявлений Соловьев выгнал Ковтуненко из студии и призвал отдать его "на расстрел войскам НКВД", передает "Вечерняя Москва". Ведущий назвал бывшего депутата Рады "нацистской тварью" и запретил порочить память о подвиге Красной армии.

Ранее Владимир Соловьев наорал на эксперта в эфире своей передачи.