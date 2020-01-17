Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Соловьев наорал на эксперта в эфире своей передачи

Соловьев наорал на эксперта в эфире своей передачи
Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Разногласие возникло по вопросу истории советско-польских отношений

Российский ведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей передачи на телеканале "Россия 1" повысил голос на общественного деятеля Григория Амнуэля. 

Телевизионщик затеял спор об истории с приглашенным экспертом, пишет "Вечерняя Москва". Возмущение вызвало несогласие Амнуэля с тем, что Польша должна извиниться за пленных граждан СССР, которых замучили до смерти во время советско-польской войны (с февраля 1919-го по март 1921 года).

Соловьев, передает телеканал "360", добавил, что Россия, в свою очередь, признала факт расстрела порядка 4,5 тысячи польских офицеров в Катынском лесу в 1940 г. и извинилась за этот факт. 

"Россия извинилась за Катынь, а вы извинились за красноармейцев? Сколько было ликвидировано дипломатов на территории Польши?" 

– констатировал телеведущий, цитирует URA.RU.

В ответ на это Амнуэль оправдал убийство сотрудников дипломатической миссии, указав, что их убивали люди, чьи семьи сами лишались жизни в СССР, уточняет "Царьград". Именно это высказывание вызвало жесткий протест у Соловьева.

Ранее в Польше признали ухудшение отношений с Россией из-за поддержки Варшавой госпереворота на Украине.

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Мизантроп VI
Ответить
По-польски, массовые убийства можно оправдать личной неприязнью????
Поэтому-то этот подлый народец без какой бы то ни было морали и нравственности нигде и не любят!
Отбросы рода человеческого!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Запад впал в ступор после отставки правительства России

Иностранные СМИ увидели в этом шаге появление на арене преемника Путина

Прямое объявление войны: в России сделали заявление о подрыве Крымского моста

Озвучены последствия атаки на транспортный переход через Керченский пролив

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей