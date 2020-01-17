Разногласие возникло по вопросу истории советско-польских отношений

Российский ведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей передачи на телеканале "Россия 1" повысил голос на общественного деятеля Григория Амнуэля.

Телевизионщик затеял спор об истории с приглашенным экспертом, пишет "Вечерняя Москва". Возмущение вызвало несогласие Амнуэля с тем, что Польша должна извиниться за пленных граждан СССР, которых замучили до смерти во время советско-польской войны (с февраля 1919-го по март 1921 года).

Соловьев, передает телеканал "360", добавил, что Россия, в свою очередь, признала факт расстрела порядка 4,5 тысячи польских офицеров в Катынском лесу в 1940 г. и извинилась за этот факт.

"Россия извинилась за Катынь, а вы извинились за красноармейцев? Сколько было ликвидировано дипломатов на территории Польши?"

– констатировал телеведущий, цитирует URA.RU.

В ответ на это Амнуэль оправдал убийство сотрудников дипломатической миссии, указав, что их убивали люди, чьи семьи сами лишались жизни в СССР, уточняет "Царьград". Именно это высказывание вызвало жесткий протест у Соловьева.

Ранее в Польше признали ухудшение отношений с Россией из-за поддержки Варшавой госпереворота на Украине.