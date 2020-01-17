Нибиру
- До конца света осталось меньше недели: удар Нибиру неизбежен
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Российский ведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей передачи на телеканале "Россия 1" повысил голос на общественного деятеля Григория Амнуэля.
Телевизионщик затеял спор об истории с приглашенным экспертом, пишет "Вечерняя Москва". Возмущение вызвало несогласие Амнуэля с тем, что Польша должна извиниться за пленных граждан СССР, которых замучили до смерти во время советско-польской войны (с февраля 1919-го по март 1921 года).
Соловьев, передает телеканал "360", добавил, что Россия, в свою очередь, признала факт расстрела порядка 4,5 тысячи польских офицеров в Катынском лесу в 1940 г. и извинилась за этот факт.
"Россия извинилась за Катынь, а вы извинились за красноармейцев? Сколько было ликвидировано дипломатов на территории Польши?"
– констатировал телеведущий, цитирует URA.RU.
В ответ на это Амнуэль оправдал убийство сотрудников дипломатической миссии, указав, что их убивали люди, чьи семьи сами лишались жизни в СССР, уточняет "Царьград". Именно это высказывание вызвало жесткий протест у Соловьева.
Ранее в Польше признали ухудшение отношений с Россией из-за поддержки Варшавой госпереворота на Украине.
Иностранные СМИ увидели в этом шаге появление на арене преемника Путина
Озвучены последствия атаки на транспортный переход через Керченский пролив