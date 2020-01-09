Варшава обиделась на правду от лидера РФ об "антисемитской свинье" и приняла жесткий документ

Распространенные президентом России Владимиром Путиным архивные данные, показывающие в неприятном свете посла Польши в Берлине времен Третьего рейха, болезненно восприняли польские депутаты. Сегодня нижняя палата парламента приняла резолюцию, которая уравнивает виновность в начале Второй мировой войны СССР с гитлеровской Германией.

"Сейм Республики Польша осуждает провокационные и ложные высказывания представителей высших органов власти Российской Федерации, которые пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны", – цитирует РИА "Новости документ.

Поляки утверждают, что войну развязали "две тоталитарные державы": Германия и Советский Союз. И в очередной раз попрекнули Москву подписанием пакта Молотова – Риббентропа 23 августа 1939 г. По их мнению, именно после этого "первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы".

Напомним, историческая пикеровка между Варшавой и Москвой началась в конце прошлого года. Тогда Путин несколько раз коснулся вопроса предвоенной политики ряда европейских стран и, в частности, раскрыл нюансы деятельности польского посла в Берлине Юзефа Липского, который одобрил идею фюрера выслать евреев из Европы в Африку, за что обещал поставить тому памятник в Польше.

Выступая на расширенной коллегии в Минобороны 24 декабря Путин назвал Липского сволочью и антисемитской свиньей. За эту формулировку польский МИД вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева для разъяснений позиций сторон на щекотливую тему.

