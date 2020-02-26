Ушел в самоволку: Сурков рассказал о причинах увольнения из команды Путина
На отставку экс-помощника президента РФ Владислава Суркова повлияла ситуация на Украине. Об этом он сказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.
По словам Суркова, он сам выбрал прошлое направление работы – Украину и Донбасс. Но за пять лет "контекст изменился" и "участок более-менее остыл", поэтому он позволил себе попросить президента отпустить его.
"Это была чистая самоволка", – приводят слова Суркова "Актуальные комментарии".
Теперь экс-помощник главы государства решил найти себе применение в другой сфере, менее масштабной: "Буду практиковать малые политические формы. А именно: кухонные дебаты. Или выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников. Или сочинение трактата не для печати". Свой выбор он поясняет уверенностью в том, что будущее, на самом деле, формируют не члены президиумов и не представители мейнстрима, а тихая глубинка, "дно информационного потока".
Уходить в оппозицию Сурков не собирается, считая себя "русским путинистом отчасти еретического толка". В выстроенной в России новой государственной системе он не разочарован, даже рад и горд, что "приложил к ней руку и голову". А вот воссоединение Донбасса с Украиной вызывает у него сомнение: "У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести", – резюмировал Сурков.
Ранее представители украинской делегации сообщили, что Сурков неадекватно вел себя во время саммита "нормандской четверки" в Париже.
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