В Незалежной произошли кадровые перестановки

Кабинет министров Украины в новом составе заступил на пост. В среду, 5 марта, его утвердила Верховная рада.

Правительство соседнего государства возглавил Денис Шмыгаль, который, воспользовавшись своими полномочиями, предложил 13 министров. В результате кресло главы МВД осталось за Арсеном Аваковым, а министра цифровой трансформации – за вице-премьером Михаилом Федоровым.

Министерством юстиции по-прежнему управляет Денис Малюська, а инфраструктуры – Владислав Криклий, передает ТАСС. Главой оборонного ведомства стал генерал-лейтенант в запасе Андрей Таран. А внешнеполитического – Дмитрий Кулеба, который перешел с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Последнего на посту сменил экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Новый глава минфина – Игорь Уманский, который ранее работал на Петра Порошенко, уточняет "МК". А представитель Украины в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников занял место вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Марина Лазебная теперь возглавляет министерство соцполитики, Вадим Гутцайт – министерство молодежи и спорта, пишет "Коммерсантъ". Сергей Бессараб назначен на пост министра по делам ветеранов Украины, Алексей Чернышов сел в кресло министра развития громад и территорий, а министр кабмина – теперь Олег Немчинов.