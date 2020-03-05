ВЭБ будет добиваться справедливости через суды

Украина, вопреки решению Стокгольмского арбитража, все-таки продала на аукционе акции "Проминвестбанка", являющегося дочкой "ВЭБ.РФ". Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источники в российской госкорпорации.

Сообщается, что незаконные торги состоялись 4 марта, а сумма сделки оценивается в $11 млн. При этом, информации о покупателе нет.

Ранее Арбитражный институт Стокгольма наложил запрет на продажу акций, а позже подтвердил свое решение, однако в "ВЭБ.РФ" все равно выразили опасение, что сделка состоится.

"Украина... отчетливо продемонстрировала, почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности", – цитирует агентство представителя госкорпорации.

Теперь в "ВЭБ.РФ" намерены отстаивать свои интересы в судах, чтобы компенсировать потери.

Российская корпорация приобрела "Проминвестбанк" в 2008 г. и вложила в его развитие, по ее же данным, $2,7 млрд. Однако в связи с событиями в Крыму в 2014 году, украинские компании потребовали возместить ущерб за утраченное имущество на полуострове. На данный момент бумаги арестованы в рамках исполнения на Украине решения арбитража Гааги, который в 2018 году удовлетворил иск украинцев. Фактически Киев присвоил "Проминвестбанк".