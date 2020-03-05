За Крым: Киев незаконно продал акции российской корпорации
Украина, вопреки решению Стокгольмского арбитража, все-таки продала на аукционе акции "Проминвестбанка", являющегося дочкой "ВЭБ.РФ". Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источники в российской госкорпорации.
Сообщается, что незаконные торги состоялись 4 марта, а сумма сделки оценивается в $11 млн. При этом, информации о покупателе нет.
Ранее Арбитражный институт Стокгольма наложил запрет на продажу акций, а позже подтвердил свое решение, однако в "ВЭБ.РФ" все равно выразили опасение, что сделка состоится.
"Украина... отчетливо продемонстрировала, почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности", – цитирует агентство представителя госкорпорации.
Теперь в "ВЭБ.РФ" намерены отстаивать свои интересы в судах, чтобы компенсировать потери.
Российская корпорация приобрела "Проминвестбанк" в 2008 г. и вложила в его развитие, по ее же данным, $2,7 млрд. Однако в связи с событиями в Крыму в 2014 году, украинские компании потребовали возместить ущерб за утраченное имущество на полуострове. На данный момент бумаги арестованы в рамках исполнения на Украине решения арбитража Гааги, который в 2018 году удовлетворил иск украинцев. Фактически Киев присвоил "Проминвестбанк".
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Действия русских в Сирии довели турок до паники
Идлибский котел погрузил СМИ и военных в Турции в состояние истерики и страха
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ