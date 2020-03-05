Тяжба между странами длилась около пяти лет

Решение по спору между Россией и Незалежной о поставках украинских вагонов и железнодорожной техники окончательно утвердила Всемирная торговая организация. Об этом сегодня сообщает РБК.

Третейская группа подтвердила несколько нарушений со стороны Москвы, но их устранение "не повлечет за собой каких-то существенных действий" или изменений на отечественном рынке, пояснила изданию вердикт ВТО директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова. Именно это ведомство представляло в организации российскую сторону.

В Москве решение ВТО посчитали победой.

"Если смотреть только на выводы Апелляционного органа, которые содержатся на последних страницах, то действительно создается впечатление, что Россия проиграла. Однако ни по одной из позиций, которые оспаривались Украиной в апелляции, орган не нашел нарушений нами правил ВТО", – подчеркнула Майорова.

Россия и Украина вели этот спор с 2015 года. Причиной разбирательства послужили ограничения Москвы на поставку украинских вагонов и стрелочных переводов. В Киеве такой шаг посчитали необоснованными. Россия ввела ограничения еще в 2013-м, предъявив Незалежной претензии к безопасности железнодорожной техники.

Орган по разрешению споров ВТО утвердил решение апелляционной инстанции, которая в начале февраля текущего года порекомендовала РФ привести свои ограничения в соответствие с требованиями международного соглашения по техническим барьерам в торговле. Одновременно установлено, что Украина не смогла доказать неправомочность введения ограничений.

Необходимо добавить, что для украинской вагоностроительной индустрии Российская Федерация всегда была крупнейшим рынком сбыта. Так, в 2013 г. стоимость грузовых вагонов, закупаемых в Незалежной, составила свыше $1 млрд, однако уже на следующий год сократилась в шесть раз (до $163 млн), пишет украинское издание "Капитал". Ну, а в 2019-ом Москва закупила у Киева товарняка на сумму $27,4 млн.

