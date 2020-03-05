От Тегерана затребовали уточнить параметры атаки на пассажирский лайнер

Украинских специалистов смутило временное несоответствие запусков двух иранских ракет, которыми был поражен пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Нам не нравится то, что вторая ракета, выпущенная в наш самолет, была отправлена не на третьей секунде, как должна была, а на 29-й. Нас это очень смущает", – цитирует "РБК-Украина" главу СНБО.

Он отметил, что для согласования технических данных расследования трагедии в Киев скоро прибудет делегация из Тегерана.

В конце февраля Данилов рассказал, что в подконтрольном ему ведомстве рассматривают три засекреченные версии авиакатастрофы. Следователи устанавливают, кто был "заинтересован" в гибели лайнера.

Напомним, Boeing 737-800 МАУ потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана 8 января. Катастрофа унесла жизни 176 человек. Иран не сразу, но через несколько дней вынужден был признать, что силы иранских ПВО сбили самолет по ошибке.

