Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Иранская ракета в деле о гибели украинского "Боинга" удивила Киев

От Тегерана затребовали уточнить параметры атаки на пассажирский лайнер

Украинских специалистов смутило временное несоответствие запусков двух иранских ракет, которыми был поражен пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Нам не нравится то, что вторая ракета, выпущенная в наш самолет, была отправлена не на третьей секунде, как должна была, а на 29-й. Нас это очень смущает", – цитирует "РБК-Украина" главу СНБО.

Он отметил, что для согласования технических данных расследования трагедии в Киев скоро прибудет делегация из Тегерана.

В конце февраля Данилов рассказал, что в подконтрольном ему ведомстве рассматривают три засекреченные версии авиакатастрофы. Следователи устанавливают, кто был "заинтересован" в гибели лайнера.

Напомним, Boeing 737-800 МАУ потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана 8 января. Катастрофа унесла жизни 176 человек. Иран не сразу, но через несколько дней вынужден был признать, что силы иранских ПВО сбили самолет по ошибке.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Действия русских в Сирии довели турок до паники

Идлибский котел погрузил СМИ и военных в Турции в состояние истерики и страха

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей