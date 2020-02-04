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ВТО приструнила Украину в споре с Россией

ВТО приструнила Украину в споре с Россией
Фото: Xu Jinquan/Xinhua/www.globallookpress.com
Апелляция Киева по поставкам железнодорожных вагонов принята лишь частично

В России довольны позицией Всемирной торговой организации (ВТО) по спору Киева и Москвы относительно импорта железнодорожного оборудования, хотя не все доводы последней были приняты во внимание. Однако куда важнее, что арбитры отказались обвинять ее в системных нарушениях правил торговли, отметили в Минэкономразвития  РФ. 

"Резкое снижение объемов импорта украинской железнодорожной продукции в РФ было связано не с действиями российских органов государственной власти, на чем настаивала Украина, а стало следствием иных, в том числе экономических, причин", – заявили в министерстве РИА "Новости", добавив, что претензии украинской стороны апелляционный орган ВТО отклонил по двум пунктам. 

Так, он не нашел серьезных отклонений в действиях России, которые бы стали поводом для того, чтобы не выдать сертификаты или приостановить выдачу уже одобренных документов.

Напомним, российско-украинский спор по поводу, как решили в Киеве, необоснованного ограничения поставок вагонов, развязался в октябре 2015 года. Летом 2018 года третейская группа встала на сторону Москвы, однако спустя месяц Украина решила опровергнуть вердикт ВТО, подав апелляцию. 

Ксения АНДРЕЕВА

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