Апелляция Киева по поставкам железнодорожных вагонов принята лишь частично

В России довольны позицией Всемирной торговой организации (ВТО) по спору Киева и Москвы относительно импорта железнодорожного оборудования, хотя не все доводы последней были приняты во внимание. Однако куда важнее, что арбитры отказались обвинять ее в системных нарушениях правил торговли, отметили в Минэкономразвития РФ.

"Резкое снижение объемов импорта украинской железнодорожной продукции в РФ было связано не с действиями российских органов государственной власти, на чем настаивала Украина, а стало следствием иных, в том числе экономических, причин", – заявили в министерстве РИА "Новости", добавив, что претензии украинской стороны апелляционный орган ВТО отклонил по двум пунктам.

Так, он не нашел серьезных отклонений в действиях России, которые бы стали поводом для того, чтобы не выдать сертификаты или приостановить выдачу уже одобренных документов.

Напомним, российско-украинский спор по поводу, как решили в Киеве, необоснованного ограничения поставок вагонов, развязался в октябре 2015 года. Летом 2018 года третейская группа встала на сторону Москвы, однако спустя месяц Украина решила опровергнуть вердикт ВТО, подав апелляцию.