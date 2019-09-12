Москва выиграла у Киева спор в ВТО

Незалежная не смогла доказать свою правоту и проиграла дело

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) встал на сторону России в споре с Украиной по поводу повышения пошлин на ввоз нитрата аммония.

В 2014 году Незалежная увеличила пошлины на этот продукт в три раза. После этого Москва обратилась в суд, который признал нарушения Киева. Однако украинцы не стали мириться с этим и подали встречный иск, но Россия вновь доказала свою правоту.

"Рассчитываем на то, что Украина в оперативном порядке устранит допущенные нарушения своих международных обязательств",

– говорится на сайте Минэкономразвития РФ.

Нитрат аммония (аммиачная селитра) используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.