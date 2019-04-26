Украинскую продукции перестанут возить через РФ

Претензии Киева к Москве по поводу запрета транзита украинских товаров через Россию признаны необоснованными. Окончательную точку в вопросе поставил Орган по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО).

Как сообщили в Минэкономразвития РФ, решение ВТО вступило в силу. Украинская сторона не стала оспаривать итог.

Речь идет о решении российских властей запретить ввоз товаров из Украины, идущих в третьих страны, являющиеся членами ВТО. Запрет действует с 1 января 2016 года. Таким образом Москва отреагировала на начало действия зоны свободной торговли между Незалежной и Евросоюзом.

В феврале 2019 года Киев пожаловался в ВТО на российский запрет, считая, что он противоречит обязательствам Москвы относительно обеспечения свободы транзита, что которые прописаны в статье международной организации.

Однако в начале апреля третейский группа ВТО встала на сторону России, разрешив ей блокировать провоз продукции. В ее докладе было отмечено, что "политическая ситуация в Украине в 2014-2015 гг. создавала существенные угрозы для ее (России. – прим. "Утра") национальной безопасности".

Как отмечало "Утро", поражение в торговом споре обернулся Украине большими потерями, поскольку запрет на транзит привел к резкому падению экспорта на азиатские рынки. Планы Киева по запуску других маршрутов – через Черное море и Южный Кавказ – провалились. Однако украинское правительство увидело в судебной неудаче позитивный момент. Минэкономразвития подробно изучило с юристами отчет группы экспертов ВТО и пришло к выводу, что в нем есть нескольких положений, которые являются положительными для торговых интересов страны.