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Премьер Украины передумал насчет подачи воды в Крым

Премьер Украины передумал насчет подачи воды в Крым
Денис Шмыгаль. Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
продолжениеСлова премьера Шмыгаля о воде взбесили украинцев
В Киеве признали ответственность за засуху на полуострове, но исправлять ситуацию не собираются

Власти Украины знают, что водная блокада Крыма ведет к гуманитарной катастрофе, но не будут ничего менять, пока полуостров принадлежит России. Об этом заявил новый премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.

Накануне в эфире телевизионного ток-шоу на канале "1+1" он признал ответственность Киева за засуху в Крыму. И отметил, что перекрывать воду для украинцев, которые живут на полуострове, "неправильно", передает URA.RU.

Многие увидели в этом высказывании сигнал, что вопрос с подачей воды в Крым будет вскоре решен положительно. Но нет. Спустя пару часов после эфира Шмыгаль написал в "Фэйсбук": "Позиция остается неизменной – мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины".  

По его словам, именно это он и хотел сказать во время передачи, но в студии было слишком шумно.

Киев прекратил подачу воды по Северо-Крымскому каналу в 2014 г., когда жители полуострова приняли решение войти в состав Российской Федерации. В этом году из-за теплой и сухой зимы водохранилища на полуострове заполнились меньше критической нормы.

Новое правительство на Украине во главе с премьер-министром Шмыгалем утверждено 5 марта.

Николай ВИКТОРОВ

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