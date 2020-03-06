По мнению некоторых представителей общественности, поить надо не Крым, а "оккупантов"

После того как глава украинского кабмина Денис Шмыгаль поддержал идею о подаче воды в Крым, его немедленно обвинили в предательстве.

Об этом заявил экс-член "Правого сектора" (организация, запрещенная в РФ) Борислав Береза. Политик пришел в негодование после слов Шмыгаля о том, что воду надо подать жителям Крыма, а не "оккупантам", отмечает телеканал "Царьград".

Журналист Юлия Витязева написала в своем "Телеграм"-канале, что этими словами Шмыгаль "возбудил всю бандеровскую кунсткамеру".

Впрочем, позже Шмыгаль пояснил, что не собирается давать крымчанам воду до тех пор, пока полуостров принадлежит России.