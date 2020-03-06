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Украинцы закидали яйцами однопартийца Зеленского

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На политика напали ветераны "Азова"

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский признался, что после выступления в одной из телепрограмм его закидали яйцами. Парламентария атаковало почти 40 ветеранов полка "Азов".  

"Не особо впечатлен, костюмов у меня явно больше, чем у них яиц", – написал Бужанский на своей странице в "Фейсбук".

Напомним, что Максим Бужанский – принципиальный противник Майдана. Политик сочувственно относится к Советскому Союзу и признает военный гений маршала Жукова, напоминает сайт "KП.ua". 

Ранее на Украине вспыхнул скандал из-за того, что новый премьер-министр страны Денис Шмыгаль высказался о том, что Киев может подать воду в российский Крым. Позже глава украинского кабмина отказался от своих слов.


Валентина МАЙОРОВА

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Г-н Бужанский, не обращайте внимания на этот Взов! Это неадекватные ненасытные бандиты, скрывающиеся под масками патриотов.
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