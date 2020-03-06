"Между нами тает лед": Россия отреагировала на новость о воде в Крыму
Наталья Поклонская в своем телеграм-канале отреагировала на заявление нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который недавно выступил в эфире телеканала "1+1" с речью о возобновлении подачи воды в Крым.
"Между нами тает лед", – написала она. А также добавила, что Шмыгаль – мужчина деловой, и в ходе переговоров с ним, возможно, удастся прийти к положительному решению вопроса. Однако подчеркнула экс-прокурор Крыма, переговоры должны происходить не в эфирах телепрограмм, а вживую: "Думаю, получится договориться по воде – не через выступления на ток-шоу, а через долгие и секретные переговоры".
Так же Поклонская назвала водную блокаду преступлением, сравнив ее с временами Средневековья и Гитлера. "Расследовать такое преступление должна или инквизиция, или следователи в Нюрнберге", – отметила она.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал ответственность Киева за отсутствие воды в Крыму.
Напомним, что проблемы с водоснабжением начались на полуострове после его присоединения к России в 2014 году. Тогда же Украиной были прекращены поставки по Северо-Крымскому каналу, хотя не так давно власти Незалежной задумали объединить его и Каховский магистральный в одно предприятие, чтобы подавать воду в Крым.
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