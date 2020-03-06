В Киеве открестились от болтливого силовика

В рядах Службы безопасности Украины (СБУ) никогда не числился некий Олег Сугерий (Сугерей), который называет себя участником спецоперации по ликвидации в Донбассе командира ополченцев с позывным Гиви. Об этом в СБУ сообщили в пятницу, 6 марта.

"Олег Сугерий не является служащим и никогда не служил в Службе безопасности Украины", – говорится на официальной странице ведомства в "Фейсбук".

Накануне Сугерий дал интервью, в котором сообщил, что для ликвидации командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, более известного под именем Гиви, СБУ задействовала агента-женщину. Она дескать вошла в доверие военного и смогла заложить взрывчатку в его кабинете.

Уроженец Иловайска Михаил Толстых погиб в 2017 г., находясь в своей части в Макеевке. В мае 2019 г. в ДНР был осужден украинец, шпионивший за командиром и передававший СБУ данные о его перемещениях.