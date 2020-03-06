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Рассказавший подробности об убийстве Гиви сотрудник СБУ оказался самозванцем

Рассказавший подробности об убийстве Гиви сотрудник СБУ оказался самозванцем
Гиви. Фото: TASS
В Киеве открестились от болтливого силовика

В рядах Службы безопасности Украины (СБУ) никогда не числился некий Олег Сугерий (Сугерей), который называет себя участником спецоперации по ликвидации в Донбассе командира ополченцев с позывным Гиви. Об этом в СБУ сообщили в пятницу, 6 марта.

"Олег Сугерий не является служащим и никогда не служил в Службе безопасности Украины", – говорится на официальной странице ведомства в "Фейсбук".

Накануне Сугерий дал интервью, в котором сообщил, что для ликвидации командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, более известного под именем Гиви, СБУ задействовала агента-женщину. Она дескать вошла в доверие военного и смогла заложить взрывчатку в его кабинете. 

Уроженец Иловайска Михаил Толстых погиб в 2017 г., находясь в своей части в Макеевке. В мае 2019 г. в ДНР был осужден украинец, шпионивший за командиром и передававший СБУ данные о его перемещениях.  

Николай ВИКТОРОВ

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