Ситуация станет непредсказуемой, уверены в Москве

Президенту Украины Владимиру Зеленскому напомнили, кто не выполняет соглашения по нормандскому формату.

Ультиматум, который в Киеве выдвинули относительно ситуации в Донбассе, прокомментировали в России. Слова Зеленского оценил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, лидер Незалежной "жалуется сам на себя", ибо именно его страна игнорирует соглашения. Джабаров подчеркнул, что не понимает причины, по которой Киев должен выйти из "нормандского формата", равно как и то, что же мешает украинцам выполнять ранее достигнутые договоренности.

В случае выхода Незалежной дело может принять непредсказуемый оборот.

"…может произойти что угодно. Республики пока ещё верят в этот формат. После выхода же вопрос будет решаться более радикально", – отметил Джабаров в беседе с RT.

Пользователи также прокомментировали громкие слова Зеленского. Некоторые подчеркнули, что отказ Украины от минских соглашений ни к чему хорошему для страны не приведет (орфография и пунктуация сохранены).

"Если украина выйдет из минских соглашений, ей конец. Она потерпит поражение в войне с ЛДНР и ее территория сузится до размеров 1654 года. Ждемс" "ну пусть попробует выйти... потом не будет знать кого просить, чтобы назад войти куда-нибудь любым форматом", – пишут они.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что не намерен тратить пять лет своего президентства, чтобы "работать на Минск". На урегулирование конфликта в Донбассе политик отвел год, за который должен произойти прорыв. Иначе Украина выйдет из "нормандского формата". При этом глава Незалежной выразил надежду, что сможет договориться с российским коллегой Владимиром Путиным, до которого, по его мнению, во время декабрьского саммита ему удалось достучаться.