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Обстоятельства смерти украинского шахматиста обрастают подробностями

Обстоятельства смерти украинского шахматиста обрастают подробностями
Фото: Ведомости/ТАСС
Чемпиона из Незалежной затравили за переход в сборную России

На телах 26-летнего шахматиста Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры признаков насильственной смерти не обнаружено. Об этом сообщается на сайте СКР. При этом следственные мероприятия продолжаются, результатов медицинских экспертиз пока нет.

Украинских шахматистов нашли мертвыми в ночь на 6 марта в Москве. Обнаружили их, по разным данным, отец или мать девушки. На головах у ребят были полиэтиленовые пакеты, рядом – шарики с закисью азота. Это позволило предположить, что Станислав и Александра отравились "веселящим газом", передает телеграм-канал Mash.

На телах погибших обнаружены и следы уколов, но шприцов в квартире не найдено, пишет РЕН ТВ.

При этом соседка утверждает, что никаких вечеринок за стеной не устраивали, все было спокойно, голоса вечером слышались, но все в рамках приличий, передает телеграмм-канал Life Shot.

Богданович – уроженец Одессы – в 2013 г. стал чемпионом Украины по быстрым шахматам. Коллеги называли его вундеркиндом за то, что еще в юные годы смог обыграть четырехкратного чемпиона СССР Виктора Корчного. "Характер у него очень бойцовский. Он очень спокойно принимал поражения, спокойно анализировал. Если подытожить его путь, конечно, он мог добиться большего. Хотя и так стал очень сильным шахматистом", – рассказал РИА ФАН один из украинских шахматистов.

В последнее время Богданович жил в Москве, выступал за сборную России и даже победил в игре против сборной Украины. Как написал он сам в "Фейсбук", это был его вклад "в мир между странами". За это его имя занесли в скандально известный список "Миротворец" и подвергли резкой критике в Незалежной, а пост в соцсетях удалил кто-то без ведома автора, отмечает "КП Украины".

Вернигора тоже занималась шахматами, но в Москве профессионально не выступала, училась в МГУ.

Николай ВИКТОРОВ

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