Поезда теперь ходят между Керчью и Анапой

Первый рельсовый автобус отправился из Крыма на черноморский курорт сегодня, 7 марта.

Раньше попасть на полуостров из Анапы можно было только на автомобиле. Теперь же появился новый маршрут – доехать до Керчи можно за два часа и за 439 рублей.

Поезда Керчь – Анапа – Керчь будут ходить каждый день утром и вечером. Кроме того, по пятницам и выходным, а также праздникам, днем запустят дополнительный состав.

"Скорость их движения – около 140 километров в час, а по Крымскому мосту – 80. В результате поезд доедет из Керчи до Анапы гораздо быстрее, чем автобус, который проводит в пути около трех часов", – рассказал гендиректор "Южной пригородной пассажирской компании" Алексей Ильиных в беседе с "Российской газетой".



Новые поезда показали на видео. Кадры появились в Инстаграм издания "Крыминформ". Вагоны выкрашены в синий и белый цвета. Составы украсили силуэтами арок Крымского моста и дельфинами.

Россиян это приятное известие воодушевило.

"Ура,как здорово!!! очень хочется,чтобы был рейс Симферополь-Сочи!!! Надеемся и будем ждать!!" "Молодцы!!!" – написали пользователи под видео (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее украинская сторона призвала Евросоюз усилить меры по борьбе с российской "агрессией". В частности, Незалежная рассчитывает на ужесточение санкций против нашей страны за запуск железнодорожного сообщения с Крымом. Надежду на помощь европейцев в давлении на Москву выразил постпред Украины при ЕС Николай Точицкий.