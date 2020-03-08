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Украинцы взбеленились из-за американской карты с российским Крымом

Украинцы взбеленились из-за американской карты с российским Крымом
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look/www.globallookpress.com Press/
Незалежная призвала США исправить "недоразумение"

Американское издание Vox опубликовало карту с распространением коронавируса в мире. На ней Крым был обозначен, как территория РФ, что не понравилось украинцам, которые никак не могут смириться с воссоединением полуострова с Россией. Посольство Украины поспешило указать американцам "на ошибку".

В ответе на пост издания, размещенного в "Твиттер", представители дипмиссии заявили, что полуостров "временно находится под оккупацией России и всегда будет частью Украины". Послы Незалежной подчеркнули, что карту с отчетом Vox о коронавирусе необходимо срочно исправить.

Издание опубликовало в "Ютуб" видео 6 марта. В ролике журналисты рассказали, что опасные болезни появляются в Китае. На кадрах Крым отмечен, как территория России.

Украинцы же не в первый раз призывают американцев не указывать полуостров, как часть РФ. Так, в ноябре 2019-го американская компания Apple исправила в своих картах ошибку – сначала крымские города обозначились, как принадлежащие Украине, но после обращения России недочет устранили. В Незалежной поступком организации возмутились.  

Полина ИВАНОВА

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