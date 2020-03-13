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Заселят своими: в Крыму поведали о "зловещих" планах Москвы

Заселят своими: в Крыму поведали о "зловещих" планах Москвы
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Но для этого придется решить проблему с водой

Россия хочет построить в Крыму новые поселения, чтобы заселить полуостров своими гражданами. Однако для этого нужна вода, без которой развитие аграрного сектора просто невозможно.

Такую точку зрения в интервью "Апострофу" высказал глава запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров. Два года назад он был включен в санкционный список российского правительства за многократные призывы вернуть Крым в состав Украины.

По мнению Чубарова, вода в Крыму нужна Москве, чтобы модернизировать и развивать рекреационную и туристическую сферы.

Якобы таким образом российские власти хотят сделать полуостров привлекательным именно для граждан РФ, а крымских татар и украинцев постепенно выжить из Крыма.

"А для простого населения на полуострове, учитывая тот образ жизни, который оно ведет, запасов воды в Крыму хватает", – сказал Чубаров.

Стоит отметить, что даже даже тому количеству народа, которое сейчас проживает в Крыму, воды не хватает, так как киевские власти перекрыли подачу воды на полуостров из Днепра.

Сейчас правительство Крыма проводит конкурс на проектирование резервных систем водоснабжения с использованием Межгорного водохранилища. Ранее в Крыму нашли способ избежать водной блокады.

Александр ИЛЬИН

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