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Путин едет на полуостров из-за Крымского моста

Путин едет на полуостров из-за Крымского моста
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава государства отметит наградами строителей

Общественность Республики Крым и Севастополя в ожидании встречи с президентом России Владимиром Путиным. Лидер нации собрался с рабочим визитом на полуостров 18-19 марта. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что во время поездки президент вручит госнаграды строителям Крымского моста, а также проведет встречи с главой Республики Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, пишет ТАСС.

Буквально накануне Путин присвоил звание Героя труда РФ бизнесмену Аркадию Ротенбергу "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста". акой же награды удостоен монтажник одного из филиалов ПАО "Мостотрест" (компания являлась основным субподрядчиком строительства транспортного перехода через Керченский пролив) Николай Зайков.

В списке награжденных свыше ста человек – сотрудников "Мостотреста", "Стройгазмонтажа" и других организаций, которые участвовали в возведении моста. Им будут вручены ордена и медали, некоторым присвоено почетное звание "Заслуженный строитель РФ".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Василий
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С таким же удовольствием.Окурок мог и на <цензура> пойти !!!
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