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СМИ: водную блокаду Крыма устроили украинские фашисты

СМИ: водную блокаду Крыма устроили украинские фашисты
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Европейские друзья Незалежной закрывают глаза на нарушение прав крымчан со стороны украинских властей

Фашистские движения на Украине давят на руководителей страны, чтобы те превращали проблему воды для Крыма в инструмент шантажа в отношении России, чем ставят под угрозу жизнь местного населения. Об этом пишет шведский журналист Стефан Линдгрен в статье для Nyhetsbanken.

"Это конфликт между режимом, находящимся под сильным давлением со стороны фашистских течений, которые хотят использовать воду для достижения своих целей, и совершенно излишне страдающим от дефицита водоснабжения гражданским населением", – говорится в статье.

Автор считает, что так называемые друзья Киева, главными из которых оказываются Швеция и Польша, не реагируют на эту непрекращающуюся войну против мирных крымчан, нарушая, таким образом, права человека со стороны Украины.

Он отметил, что Верховная рада собирается принять закон, запрещающий поставки воды на полуостров. Инициаторами этог документа являются фракция бывшего президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность" и "Голос". Предполагается, что этот закон должен не дать украинской оппозиции и новым властям "заключить тайные договоры" с Москвой.

"Всевозможным националистам Незалежной крымский вопрос нужен как инструмент агитации и распространения русофобии. Страдания населения Крыма, среди которых много украинцев, для них, кажется, не имеет значения", – подчеркнул журналист.

В статье отмечается, что в украинском обществе недавно заговорили о том, что нужно возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу, который ранее обеспечивал ею регион на 85%. Однако радикалы по-прежнему выступают против разблокирования, поскольку, с их точки зрения, в Крыму нет никакой гуманитарной катастрофы, а Москва якобы "оккупант", которая должна разбираться с проблемой сама.

"Крайние националисты считают, что вода – это инструмент, который можно использовать, чтобы поставить Россию на колени. Фактически это наносит удар по всему населению, что является военным преступлением", – констатировал Линдгрен.

Северо-Крымский канал построен при СССР в 1961–1971 гг., напомнил журналист. Те объемы воды из Днепра, которые крымчане не получают уже шесть лет, просто выливаются в Черное море, резюмировал он.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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