Минск метнулся к Западу после потери двух миллиардов от "грязной" российской нефти
Москва нарушила правила стратегического партнерства России и Белоруссии, в результате пострадал внешнеэкономический план развития республики. Об этом сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей во вторник, 25 февраля.
По его словам, Белоруссия не добилась поставленных президентом Александром Лукашенко задач по экспорту, поскольку Россия "изменила условия торговли", несмотря на "четкое выполнение Беларусью обязательств".
"Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2 миллиарда 55 миллионов долларов", – приводит "БелТА" слова Макея.
Этот внешнеэкономический провал резко контрастирует с успехами на внешнеполитическом направлении. Чего стоит только первый за 25 лет визит в Минск госсекретаря США. Сотрудничество с Евросоюзом также стало более прагматичным, подчеркнул Макей. Он заявил, что этот курс будет продолжен: Минск намерен "сохранять приверженность" обязательствам в отношениях с Россией, но при этом будет укреплять связи "на евро-атлантическом векторе".
Ранее "Утро" писало о новом гербе Белоруссии, где место России заняла Европа.
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