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Минск метнулся к Западу после потери двух миллиардов от "грязной" российской нефти

Минск метнулся к Западу после потери двух миллиардов от "грязной" российской нефти
Фото: flickr.com/florian meyer
Все свои провалы Белоруссия связывает с Россией, все надежды - с Европой и США

Москва нарушила правила стратегического партнерства России и Белоруссии, в результате пострадал внешнеэкономический план развития республики. Об этом сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей во вторник, 25 февраля.

По его словам, Белоруссия не добилась поставленных президентом Александром Лукашенко задач по экспорту, поскольку Россия "изменила условия торговли", несмотря на "четкое выполнение Беларусью обязательств".

"Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2 миллиарда 55 миллионов долларов", – приводит "БелТА" слова Макея.

Этот внешнеэкономический провал резко контрастирует с успехами на внешнеполитическом направлении. Чего стоит только первый за 25 лет визит в Минск госсекретаря США. Сотрудничество с Евросоюзом также стало более прагматичным, подчеркнул Макей. Он заявил, что этот курс будет продолжен: Минск намерен "сохранять приверженность" обязательствам в отношениях с Россией, но при этом будет укреплять связи "на евро-атлантическом векторе".

Ранее "Утро" писало о новом гербе Белоруссии, где место России заняла Европа.

Николай ВИКТОРОВ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
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всем не надоела эта белоруссия?
вошкает как собака на слона и басня не причем
ГОСТЬ из прошлого
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Какие подлости вы умеете делать, вы уже покали в Украине. Не смотря на свои обязательства по Будапештскому меморандуму о сохранении территориальной целостности за сданное ядерное оружие. Из под тишка напали на раненого соседа и украли Крым. На раненых нападают только шакалы, а на здоровых вы сцыте нападать. Большая вероятность того, что окурок путин перечитавший от корки до корки гитлера " май кампф", по примеру Крыма и Донбасса, не объявит Гомель, Витебск, Могилёв истинно русскими землями, как Гитлер назвал Судеты истинно немецкими землями. От таких шакалов как Россия надо быть подальше.
ГОСТЬ из прошлого
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Ну флаг в руки , барабан на шею и стройными рядами на минский майдан !
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