В республике подкорректировали государственную символику

Герб Белоруссии скоро изменится. Проект уже поступил на суд местных парламентариев. Планируется, что уже весной 2020 г. госсимвол страны заиграет новыми красками.

Если разбирать изменения детально, то контур республики на фоне солнечных лучей станет не зеленого, а желтого цвета. Колосья сменят коричневый оттенок на золотой. Обвивающие их красная и зеленая ленты – еще более яркими. Надпись "Рэспублика Беларусь" станет более заметной. Красная коммунистическая звезда слегка увеличится в размере, передает белорусская "Комсомольская правда".

Единственное заметное отличие – это разворот земного шара в центре герба. Если раньше там был абрис России, то в новом варианте планету изобразили так, чтобы была видна вся Европа и часть Африки, а большая территория России остается как бы за горизонтом.

В Минске пояснили, что изменения герба задуманы исключительно с художественной целью – дескать, он станет более объемным и красивым.

Ранее в России предложили расширить число официальных государственных символов.