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Кремль прояснил ситуацию с присоединением Белоруссии

Кремль прояснил ситуацию с присоединением Белоруссии
Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Путин не предлагал Лукашенко объединиться и не собирается предлагать

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Владимир Путин хотел создать одно государство из России и Белоруссии.

По словам Пескова, которые приводит РИА "Новости", речь шла об углублении союзной интеграции.

Ранее Bloomberg писало, что российский лидер предложил внести поправки в Конституцию из-за отказа Лукашенко создать союзное государство. Якобы то помогло бы обойти ограничения по президентским срокам.

До этого Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия никогда не собиралась и не собирается входить в состав другого государства, "даже братской России".

"Мы не русские, а белорусские", – говорил президент страны. На данный момент между Москвой и Минском серьезные разногласия по поводу поставок российского газа и нефти, однако они касаются цен. В рамках ОДКБ Россия и Белоруссия союзники, хотя Минск заявлял о возможных учениях с НАТО.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Без свиномордого быдла Белоруссия будет жить только лучше! Воздух чище будет! А их удел: катиться дальше- вниз! Стекломой, Боярышник, тупость, агрессивность, лень, грязь, разруха, хамство, но, при этом: слава лилипутлеру, "дедывоевале!", "намкрыш!", кругом враги и "все остальные страны нам завидуют"!
Гость
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Батька не даёт Белоруссии стать частью России, таким образом не позволяет белорусам иметь высокий уровень жизни и жить как в сказке.
Гость
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Нужно присоединить Смоленскую область к Белоруссии!
Будет исторически справедливо!
Воссоединение земель!
Гость
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гость
как в басне, лиса и виноград, а виноград то зелен. Провал российско-белорусской интеграции может привести не только к тому, что Беларусь сейчас сохранится как государство, но и к тому, что в будущем она сможет стать демократической европейской странойПутин и Лукашенко не договорились вообще ни о чем — ни об углублении интеграции, ни о решении вопросов цены на российские энергоносители. Даже в Кремле было ясно, что после встречи с Помпео Лукашенко вряд ли приедет подписывать капитуляцию.
Скорее не так, Белоруссию вполне может постигнуть участь Украины... те тоже и нашим и вашим.
гость
Ответить
как в басне, лиса и виноград, а виноград то зелен. Провал российско-белорусской интеграции может привести не только к тому, что Беларусь сейчас сохранится как государство, но и к тому, что в будущем она сможет стать демократической европейской странойПутин и Лукашенко не договорились вообще ни о чем — ни об углублении интеграции, ни о решении вопросов цены на российские энергоносители. Даже в Кремле было ясно, что после встречи с Помпео Лукашенко вряд ли приедет подписывать капитуляцию.
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