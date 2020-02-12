Путин не предлагал Лукашенко объединиться и не собирается предлагать

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Владимир Путин хотел создать одно государство из России и Белоруссии.

По словам Пескова, которые приводит РИА "Новости", речь шла об углублении союзной интеграции.

Ранее Bloomberg писало, что российский лидер предложил внести поправки в Конституцию из-за отказа Лукашенко создать союзное государство. Якобы то помогло бы обойти ограничения по президентским срокам.

До этого Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия никогда не собиралась и не собирается входить в состав другого государства, "даже братской России".

"Мы не русские, а белорусские", – говорил президент страны. На данный момент между Москвой и Минском серьезные разногласия по поводу поставок российского газа и нефти, однако они касаются цен. В рамках ОДКБ Россия и Белоруссия союзники, хотя Минск заявлял о возможных учениях с НАТО.