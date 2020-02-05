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В Конституцию предложили внести поправку со ссылкой на историю

В Конституцию предложили внести неожиданную поправку
Фото:Антон Новодережкин/ТАСС
У других стран такое положение в законе имеется

России нужен девиз. И чтобы это был не просто громкий лозунг, а со статусом госсимвола, наравне с флагом, гербом и гимном. С таким предложением выступил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. Он настаивает, что соответствующая поправка должна быть внесена в Конституцию.

Общественник направил письмо сопредседателю рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон страны Павлу Крашенинникову, в котором напомнил, что у СССР такой девиз был – "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Был он и у Российской империи – "С нами бог!", передает RT.

В современной России традиция иметь официальный девиз утрачена, хотя многие страны, например, Франция, Великобритания, США, государственные девизы имеют и постоянно их транслируют. Поэтому Хамзаев предлагает объявить конкурс на создание девиза РФ. Варианты могла бы рассматривать Общественная палата. Сам автор инициативы придумал такие:

"Народ – победитель"

"Первые в космосе"

"Славься, Отечество наше свободное!"

"Бог, государство, нация, семья".

Главное, по мнению общественника, чтобы в девиз была вложена патриотическая идея, позиционирование страны как в глазах россиян, так и мирового сообщества.

Внести поправки в Конституцию ранее предложил президент РФ Владимир Путин. Для их подготовки была создана специальная группа. Перед внесением законопроекта в Госдуму, поправки представят на суд россиян.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Совсем депутаты обезумели. СССР было чем гордится и это не мостом и олигархами. Если уж "позиционирование страны как в глазах россиян" - то честнее всего девиз: нас никто не поставит на колени, мы как валялись так и продолжим.
Гость
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закон и совесть
игорь
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или такой лозунг
все будем в раю) всех туда кляну
Гость
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Гость
Четвертый лозунг самый скрепный. Царя еще, только, туда добавить надо.
А вам хохлам лозунг "пусть моя хата сгорит, лишь бы у соседа москаля свинья сдохла".
Гость
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Четвертый лозунг самый скрепный. Царя еще, только, туда добавить надо.
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