Глава государства назвал главное условие для внесения поправок в основной закон страны

Только сами граждане России на всенародном голосовании могут дать ответ, вносить или нет изменения в Конституцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности и призвал россиян проявить активность.

"Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках или отклоняет его", – цитирует ТАСС гаранта.

Путин подчеркнул, что лишь после плебисцита он сможет принять окончательное решение подписывать или нет важный для страны документ. При этом он напомнил, что для одобрения предлагаемых поправок достаточно принять закон в Госдуме и собрать необходимого числа положительных отзывов от региональных властей.

"Но чтобы они вступили в силу, обычной процедуры в данном случае, на мой взгляд, недостаточно", – считает президент.

На прошлой неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уже объяснял, что для Кремля важно мнение народа о поправках в Конституцию. Он сказал, что голосование граждан по такой теме не будет формальностью: "Это будет именно голосование "за" и "против"".

