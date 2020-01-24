Россияне могут отменить поправки в Конституцию
Власти России обязательно примут во внимание итоги всенародного голосования по поводу внесения поправок в основной закон государства. И этот опрос не будет формальным. Если граждане РФ не сочтут конституционную реформу необходимой, то значит тому и быть. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что в настоящее время только разрабатываются порядок и сроки плебисцита, хотя "де-юре в этом нет необходимости", но таково решение главы государства, сообщает РИА "Новости".
"В данном случае мы исходим из того, что голосование не является простой формальностью... Но, тем не менее, оно не является формальностью, это будет именно голосование "за" и "против". Если люди посчитают нецелесообразным, то так и произойдет, это не формальность, а именно голосование "за" и "против"", – подчеркнул Песков.
Напомним, 15 января в ходе своего послания к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин инициировал внесения поправок в Конституцию. В частности, он предложил наделить Госдуму правом утверждать
премьер-министра и его заместителей. Также в основной закон страны нужно внести пункт об индексации пенсий,
закрепить преимущество Конституции РФ перед международным
законодательством.
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