Выборы могут растянуться на несколько дней

Общероссийское голосование по по изменениям в Конституцию РФ пройдет, скорее всего, в апреле. Об этом заявил глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Днем раньше он заявил, что голосование может занять не один день. Об этом сообщало РИА "Новости".

Внести поправки в Конституцию предложил президент Владимир Путин в ходе обращения в Федеральному собранию, а вечером 20 января он уже внес их на рассмотрение Государственной Думы.