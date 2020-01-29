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Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в апреле

Выборы могут растянуться на несколько дней

Общероссийское голосование по по изменениям в Конституцию РФ пройдет, скорее всего, в апреле. Об этом заявил глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Днем раньше он заявил, что голосование может занять не один день. Об этом сообщало РИА "Новости".

Внести поправки в Конституцию предложил президент Владимир Путин в ходе обращения в Федеральному собранию, а вечером 20 января он уже внес их на рассмотрение Государственной Думы.

Александр ИЛЬИН

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