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Голосование по Конституции может пройти в будний день

Председатель ЦИК при этом не поддерживает электронный вариант голосования

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции может состояться в будний день. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. 

При этом она добавила, что не поддерживает вариант электронного голосования, передает "FlashNord". Памфилова также отметила, поправки могли бы быть приняты в результате голосования конституционного большинства, а не на референдуме. 

Ранее издание "Подмосковье сегодня" сообщало, что поправки к Конституции, предложенные президентом России Владимиром Путиным, обсудили также депутаты Московской области. В ходе обсуждения подмосковные чиновники уделили особое внимание социальным вопросам. 


Сергей САЗОНОВ

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