Глава государства настаивает на всенародном голосовании

Поправки в Конституцию России продиктованы жизнью и никак не связаны с возможностью увеличения срока полномочий президента. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Вологодской области.

"Я это предложил, но не для того, чтобы продлить свои полномочия", – цитирует его РИА "Новости".

Как подчеркнул президент, за время своей работы на посту главы государства он заметил, что некоторые вещи "не работают так, как должны работать". Также глава государств счел положительным тот факт, что поправки вызвали широкую дискуссию у россиян.

"На самом деле, меня это только радует, потому что чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будет Конституция и поправки, которые были предложены", – подчеркнул лидер нации.

По его словам, провести всенародное голосование по изменениям статей в Основном законе страны нужно, чтобы с помощью этой высшей формы волеизъявления узнать, приняты они нацией или нет. Если результат будет положительным, "то никто не мог бы сказать, что здесь что-то не так".

"Но нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего президента, думаю, что нет. Потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе", – констатировал Путин.

Напомним, глава государства выступил с предложением о внесении изменений в Конституцию РФ в ходе послания Федеральному собранию 15 января 2020 года.

