Президент РФ точно угадал, какие слабые места законодательства нашей страны нравились противникам

Реакция Запада на предложенные Владимиром Путиным изменения в Конституции РФ обрела черты недружественной кампании против Москвы. На это указал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он отметил, что некоторые иностранные лидеры позволяют себе комментарии, которые можно трактовать как агрессивное вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

"Президент совершенно точно попал в цель. Коллективному Западу интересна только та Россия, которая не суверенна, которая не в состоянии защищать и тем более реализовывать свои национальные интересы, которая подлежит давлению извне", – цитирует парламентария ТАСС.

С инициативой внести поправки в Конституцию Путин выступил в ходе обращения к Федеральному собранию 15 января. В числе прочего он предложил считать приоритетным национальное законодательство РФ в тех случаях, когда оно вступает в противоречие с решениями международных органов.