Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Запад агрессивно выступил против поправок в Конституцию России

Запад агрессивно выступил против поправок в Конституцию России
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
Президент РФ точно угадал, какие слабые места законодательства нашей страны нравились противникам

Реакция Запада на предложенные Владимиром Путиным изменения в Конституции РФ обрела черты недружественной кампании против Москвы. На это указал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он отметил, что некоторые иностранные лидеры позволяют себе комментарии, которые можно трактовать как агрессивное вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

"Президент совершенно точно попал в цель. Коллективному Западу интересна только та Россия, которая не суверенна, которая не в состоянии защищать и тем более реализовывать свои национальные интересы, которая подлежит давлению извне", – цитирует парламентария ТАСС.

С инициативой внести поправки в Конституцию Путин выступил в ходе обращения к Федеральному собранию 15 января. В числе прочего он предложил считать приоритетным национальное законодательство РФ в тех случаях, когда оно вступает в противоречие с решениями международных органов.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Козьма
Ответить
Grumbler, у тебя кастрюля на голове сильно давит? Какое отношение индексирование пенсий имеет к конституции? В конституции это прописывают?)))
Grumbler
Ответить
Без упоминания, на какие именно изменения Запад так отреагировал, статья попахивает жoпoли3ством и бредом. И только не говорите, что Запад выступил против индексирования пенсий или тому подобного.
Гость
Ответить
Свободны! Россия сама решит, как ей жить и развиваться!
Серый
Ответить
а кому интересны их вы$еры заморские?
все правильно делаем!!!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице

Каменских потрогала себя в душе после утех с мужем

Украинская певица продемонстрировала мокрую грудь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей