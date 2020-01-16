Некоторые нововведения требуется защитить от будущих властей

Россия должна иметь правовые основания для дальнейшего развития как социального государства, в котором большую роль играет гражданское общество и различные политические партии. Так президент РФ Владимир Путин пояснил смысл поправок, которые он предложил внести в Конституцию.

Важно, что Россия, оставаясь президентской республикой, повысит ответственность парламента, доверив депутатам Госдумы назначать главу правительства. В дальнейшем такая тесная связь парламента с кабмином пойдет только на пользу стране, уверен президент. Поэтому он и хочет вписать данное положение в главный закон России, передает РИА "Новости".

Уточнение про регулярную индексацию пенсий тоже необходимо внести в Конституцию, чтобы в будущем у российских властей не было соблазна отменить повышение в пользу других статей расходов, приводит мнение Путина ТАСС.

Приоритет национального законодательства РФ перед международными актами – это, вообще, неоспоримая вещь, так все делают. "Мы ничем не будем отличаться от других стран, уже давно принявших это решение", – подчеркнул президент.

На встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Путин особо отметил, что все формулировки должны быть "отточенными по смыслу и форме", чтобы у граждан, которые будут за них голосовать, не возникало вопросов и разночтений.

Путин предложил внести новые положения в Конституцию, обращаясь с Посланием к федеральному собранию 15 января. Предварительно инициативу должны одобрить граждане на всероссийском голосовании. Его планируется провести в первой половине 2020 года.