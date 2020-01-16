Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Сравняться с другими: Путин объяснил смысл поправок в Конституцию

Сравняться с другими: Путин объяснил смысл поправок в Конституцию
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Некоторые нововведения требуется защитить от будущих властей

Россия должна иметь правовые основания для дальнейшего развития как социального государства, в котором большую роль играет гражданское общество и различные политические партии. Так президент РФ Владимир Путин пояснил смысл поправок, которые он предложил внести в Конституцию.

Важно, что Россия, оставаясь президентской республикой, повысит ответственность парламента, доверив депутатам Госдумы назначать главу правительства. В дальнейшем такая тесная связь парламента с кабмином пойдет только на пользу стране, уверен президент. Поэтому он и хочет вписать данное положение в главный закон России, передает РИА "Новости".

Уточнение про регулярную индексацию пенсий тоже необходимо внести в Конституцию, чтобы в будущем у российских властей не было соблазна отменить повышение в пользу других статей расходов, приводит мнение Путина ТАСС.

Приоритет национального законодательства РФ перед международными актами – это, вообще, неоспоримая вещь, так все делают. "Мы ничем не будем отличаться от других стран, уже давно принявших это решение", – подчеркнул президент.

На встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Путин особо отметил, что все формулировки должны быть "отточенными по смыслу и форме", чтобы у граждан, которые будут за них голосовать, не возникало вопросов и разночтений.

Путин предложил внести новые положения в Конституцию, обращаясь с Посланием к федеральному собранию 15 января. Предварительно инициативу должны одобрить граждане на всероссийском голосовании. Его планируется провести в  первой половине 2020 года. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
Ответить
после того как пенсию отнял на пять лет о поправках говорить цинично вообще то
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Запад впал в ступор после отставки правительства России

Иностранные СМИ увидели в этом шаге появление на арене преемника Путина

Прямое объявление войны: в России сделали заявление о подрыве Крымского моста

Озвучены последствия атаки на транспортный переход через Керченский пролив

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей