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Новая Конституция гарантирует россиянам достойную старость

Новая Конституция гарантирует россиянам достойную старость
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Игорь Иванко
Авторы поправок к основному документу страны позаботятся о пенсионерах

Рабочая группа, которая занимается поправками в Конституцию РФ, отчиталась перед президентом Владимиром Путиным. В своем письме команда экспертов определила основные аспекты ключевого госдокумента. 

В частности, она предлагает подкорректировать статью с социальными обязательствами государства. Россиянам солидного возраста будут гарантированы достойные пенсии, а работающим людям – минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума, передает РИА "Новости".

По мнению авторов конституционных инициатив, необходимо оставить базовые принципы международного права, а также сохранить единство государственной и муниципальной властей. Однако центральным моментом в основном документе России является статус Госсовета.

"Считаем, что он должен иметь самостоятельное значение и быть эффективно встроен в государственный механизм",

цитирует сообщение рабочей группы "Интерфакс".  

Ее члены подчеркнули, что Госсовет не должен копировать функционал Совета Федерации, сообщает телеканал "360". 

Работа экспертной группы продолжается. В каком виде пройдет голосование по конституционным новшествам, будет прописано в отдельном законе или статье, заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Информации о дате пока нет, уточняет "ФедералПресс". 

Ксения АНДРЕЕВА

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