Деньги на липовый соцопрос выделены западным НКО

Количество белорусских сторонников союза с Москвой резко сократилось – с 60% до 40%. Об этом сегодня сообщил телеканал "Белсат" со ссылкой на некие исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого. Отмечалось, что опрос проводился даже в сельской местности.

По мнению эксперта Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрия Болкунца, данный соцопрос больше напоминает политический заказ, а его идейный вдохновитель последние пять лет проживает в Польше, и ни разу за это время не был в соседней Республике.

"У него нет в Белоруссии никаких лабораторий. Поэтому все эти исследования кабинетного типа – написаны на компьютере. Я не доверяю такого рода исследованиям", – сказал газете "Взгляд" эксперт.

Болкунец подчеркнул, что мастерскую Вардомацкого финансируют западные НКО. И вообще данный опрос, полагает он, мог не проводиться, поскольку информация о серьезном "обвале" в настроениях белорусов не выглядит реалистично.

"Всякая социология в Белоруссии запрещена, и доверять такого рода информационным вбросам я бы не стал", – отметил эксперт по проблемам российско-белорусских отношений.

В комментариях пользователи сразу вспомнили и про судьбу Украины после майдана, и про территориальные претензии Польши, и про то, кто кому настоящие друг и враг (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Значит начали процесс отторжения Белоруссии от нас. Хозяин дал добро, не даром же помпадур приезжал недавно", "Скорее бы уж начали скакать на майданах, а то всё время стращают", "Понятно что заказ поляков, хотят разложить белорусов и поглотить", "Ну опрос опросом, а северная часть Беларуси полна надежд стать Россией! Ездили, беседовали, знаем...", "Гродно – в Польшу...Могилев и Витебск – в Россию...Бацька – в Ростов...", "Интересно, наш пригласит батька на празднование 75-летие Великой Победы? И как батёк будет ужом крутиться )".

