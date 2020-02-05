Белорусы стали меньше дружить с россиянами по заказу из Польши
Количество белорусских сторонников союза с Москвой резко сократилось – с 60% до 40%. Об этом сегодня сообщил телеканал "Белсат" со ссылкой на некие исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого. Отмечалось, что опрос проводился даже в сельской местности.
По мнению эксперта Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрия Болкунца, данный соцопрос больше напоминает политический заказ, а его идейный вдохновитель последние пять лет проживает в Польше, и ни разу за это время не был в соседней Республике.
"У него нет в Белоруссии никаких лабораторий. Поэтому все эти исследования кабинетного типа – написаны на компьютере. Я не доверяю такого рода исследованиям", – сказал газете "Взгляд" эксперт.
Болкунец подчеркнул, что мастерскую Вардомацкого финансируют западные НКО. И вообще данный опрос, полагает он, мог не проводиться, поскольку информация о серьезном "обвале" в настроениях белорусов не выглядит реалистично.
"Всякая социология в Белоруссии запрещена, и доверять такого рода информационным вбросам я бы не стал", – отметил эксперт по проблемам российско-белорусских отношений.
В комментариях пользователи сразу вспомнили и про судьбу Украины после майдана, и про территориальные претензии Польши, и про то, кто кому настоящие друг и враг (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Значит начали процесс отторжения Белоруссии от нас. Хозяин дал добро, не даром же помпадур приезжал недавно", "Скорее бы уж начали скакать на майданах, а то всё время стращают", "Понятно что заказ поляков, хотят разложить белорусов и поглотить", "Ну опрос опросом, а северная часть Беларуси полна надежд стать Россией! Ездили, беседовали, знаем...", "Гродно – в Польшу...Могилев и Витебск – в Россию...Бацька – в Ростов...", "Интересно, наш пригласит батька на празднование 75-летие Великой Победы? И как батёк будет ужом крутиться )".
"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане
Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик