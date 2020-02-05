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Белорусы стали меньше дружить с россиянами по заказу из Польши

Белорусы стали меньше дружить с россиянами по заказу из Польши
Фото: Jakub Wlodek/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Деньги на липовый соцопрос выделены западным НКО

Количество белорусских сторонников союза с Москвой резко сократилось – с 60% до 40%. Об этом сегодня сообщил телеканал "Белсат" со ссылкой на некие исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого. Отмечалось, что опрос проводился даже в сельской местности.

По мнению эксперта Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрия Болкунца, данный соцопрос больше напоминает политический заказ, а его идейный вдохновитель последние пять лет проживает в Польше, и ни разу за это время не был в соседней Республике.

"У него нет в Белоруссии никаких лабораторий. Поэтому все эти исследования кабинетного типа – написаны на компьютере. Я не доверяю такого рода исследованиям", – сказал газете "Взгляд" эксперт.

Болкунец подчеркнул, что мастерскую Вардомацкого финансируют западные НКО. И вообще данный опрос, полагает он, мог не проводиться, поскольку информация о серьезном "обвале" в настроениях белорусов не выглядит реалистично.

"Всякая социология в Белоруссии запрещена, и доверять такого рода информационным вбросам я бы не стал", – отметил эксперт по проблемам российско-белорусских отношений.

В комментариях пользователи сразу вспомнили и про судьбу Украины после майдана, и про территориальные претензии Польши, и про то, кто кому настоящие друг и враг (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Значит начали процесс отторжения Белоруссии от нас. Хозяин дал добро, не даром же помпадур приезжал недавно", "Скорее бы уж начали скакать на майданах, а то всё время стращают", "Понятно что заказ поляков, хотят разложить белорусов и поглотить", "Ну опрос опросом, а северная часть Беларуси полна надежд стать Россией! Ездили, беседовали, знаем...", "Гродно – в Польшу...Могилев и Витебск – в Россию...Бацька – в Ростов...", "Интересно, наш пригласит батька на празднование 75-летие Великой Победы? И как батёк будет ужом крутиться )".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ко всем сунулись эти великоскрепные со своим вонючим русским миром. Все от них куда подальше , нет , то газ у нас купи, то нефть у нас купи.
М
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свиньи хрюкают но лезут в наши отношения с братьями,выдавая себя за белоруссов
хотя их пятаки и копыта видны любому
любым способом хотят насра ь в теме
свою страну разрушили так и соседей хотят вовлечь в разрушение
усатый все делает чтобы разрушить связи ради собственной власти,но помните,без россии всем нашим братьям не выжить,сьедят,как сьели украину
Гость
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литвин
, последний шанс.... или перестанем существовать как нация! Обзовут губерней и нагонят сюда иноверцев, каких «бурят» как на Донбассе и т.п. ... <цензура>-<цензура>-<цензура>-<цензура>-<цензура>… !!! Русский мне не враг, но И «маскаль-ватник» мне не брат!!!Самая большая опасность в современном мире для Беларуси - это Россия. В идеале надо было бы построить 3-<цензура> метровую стену на границе с РФией, т к. она весьма токсична. Путинская Россия - самая настоящая империя зла и от нее лучше держаться подальше
Сиди уж в своей Жмеринке. И попробуй сначала нажимать кнопки, а потом жрать стекломой, хотя, я понимаю, что это для рогуля за гранью его скромных возможностей, это не какое-то там Черное море выкопать.
литвин
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, последний шанс.... или перестанем существовать как нация! Обзовут губерней и нагонят сюда иноверцев, каких «бурят» как на Донбассе и т.п. ... <цензура>-<цензура>-<цензура>-<цензура>-<цензура>… !!! Русский мне не враг, но И «маскаль-ватник» мне не брат!!!Самая большая опасность в современном мире для Беларуси - это Россия. В идеале надо было бы построить 3-<цензура> метровую стену на границе с РФией, т к. она весьма токсична. Путинская Россия - самая настоящая империя зла и от нее лучше держаться подальше
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